Эксперт рассказал о перспективах курса рубля в 2021 году
- Reuters
В беседе с «Российской газетой» Абрамов выразил мнение, что прогноз выглядит небезосновательным.
«ЕС сейчас переживает не самые лучшие времена, а в случае начала новых торговых конфликтов с США показатели ухудшатся ещё сильнее. Это будет оказывать воздействие на финансовые рынки. Евро начнёт слабеть к доллару, но укрепляться к рублю на фоне ухода инвесторов из рисковых активов», — сказал он.
По словам эксперта, на российскую валюту может повлиять и вероятное введение новых санкций.
Как отметил Абрамов, возможен и позитивный сценарий развития событий — к примеру, если продолжится приток инвестиций со стороны иностранных инвесторов не только на фондовый рынок, но и в реальный сектор экономики.
«Всё это будет способствовать экономическому росту и оказывать поддержку российскому рублю», — считает он.
При позитивном сценарии при таких же ценах на нефть (в диапазоне $55—60) доллар не опустится ниже 60 рублей, евро — ниже 66 рублей, заключил Абрамов.
В октябре директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.