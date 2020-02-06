Эксперт рассказал о перспективах курса рубля в 2021 году

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов прокомментировал прогноз экспертов Nordea Bank, согласно которому к концу 2020 года курс евро остановится на уровне 71 рубля, а в 2021 году может достичь 80 рублей.

В беседе с «Российской газетой» Абрамов выразил мнение, что прогноз выглядит небезосновательным.

«ЕС сейчас переживает не самые лучшие времена, а в случае начала новых торговых конфликтов с США показатели ухудшатся ещё сильнее. Это будет оказывать воздействие на финансовые рынки. Евро начнёт слабеть к доллару, но укрепляться к рублю на фоне ухода инвесторов из рисковых активов», — сказал он.

По словам эксперта, на российскую валюту может повлиять и вероятное введение новых санкций.

Как отметил Абрамов, возможен и позитивный сценарий развития событий — к примеру, если продолжится приток инвестиций со стороны иностранных инвесторов не только на фондовый рынок, но и в реальный сектор экономики.

«Всё это будет способствовать экономическому росту и оказывать поддержку российскому рублю», — считает он.

При позитивном сценарии при таких же ценах на нефть (в диапазоне $55—60) доллар не опустится ниже 60 рублей, евро — ниже 66 рублей, заключил Абрамов.

В октябре директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.