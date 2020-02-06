Государственные компании Польши откажутся от закупок угля в России

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Министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил в эфире радиостанции RMF FM, что польские государственные компании откажутся от закупок угля в России.
Государственные компании Польши откажутся от закупок угля в России
  • РИА Новости

«Могу заявить, потому что я провёл переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу, что они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа», — сказал он.

Вместе с тем министр добавил, что речь идёт не только о России, но и о других странах, включая, например, США и страны Южной Америки.

Как указывает агентство РИА Новости, согласно предварительным данным, импорт угля в Польшу в 2019 году составил 18—19 млн тонн. Более 70% этого объёма импортировано из России. 

В ноябре 2019 года власти Польши предложили лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.

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