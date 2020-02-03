МСП Банк рассказал о планах по секьюритизации кредитов на 2020 год

Короткая ссылка
Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов рассказал о планах по секьюритизации кредитов для малого и среднего предпринимательства на 2020 год.
МСП Банк рассказал о планах по секьюритизации кредитов на 2020 год
  • @mspbank
  • Facebook

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«В этом году в паспорте национального проекта предусмотрено минимум 10 млрд рублей», — заявил он.

По его словам, вопрос в качественном изменении портфелей — банк хочет сделать долю кредитов, гарантированных корпорацией МСП, ещё меньше и увеличить долю чисто рыночных выпусков.

Как отметил Голованов, программа минимум — это 10 млрд рублей, но уже сегодняшних портфелей достаточно, чтобы сделать вчетверо больше.

Ранее kp.ru сообщал, что кемеровский малый бизнес заключил экспортные контракты на $1,29 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить