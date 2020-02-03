МСП Банк рассказал о планах по секьюритизации кредитов на 2020 год

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов рассказал о планах по секьюритизации кредитов для малого и среднего предпринимательства на 2020 год.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«В этом году в паспорте национального проекта предусмотрено минимум 10 млрд рублей», — заявил он.

По его словам, вопрос в качественном изменении портфелей — банк хочет сделать долю кредитов, гарантированных корпорацией МСП, ещё меньше и увеличить долю чисто рыночных выпусков.

Как отметил Голованов, программа минимум — это 10 млрд рублей, но уже сегодняшних портфелей достаточно, чтобы сделать вчетверо больше.

Ранее kp.ru сообщал, что кемеровский малый бизнес заключил экспортные контракты на $1,29 млн.