ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

Центральный Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского Морского банка.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО «Севастопольский Морской банк», — указывается в заявлении.

Отмечается, что для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Агентством по страхованию вкладов в качестве инвестора будет привлечён РНКБ Банк (ПАО).

«Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится», — добавили в Центробанке.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка.