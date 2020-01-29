ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регулятора.
«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО «Севастопольский Морской банк», — указывается в заявлении.
Отмечается, что для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Агентством по страхованию вкладов в качестве инвестора будет привлечён РНКБ Банк (ПАО).
«Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится», — добавили в Центробанке.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка.