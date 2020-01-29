ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

Короткая ссылка
Центральный Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского Морского банка.
ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО «Севастопольский Морской банк», — указывается в заявлении.

Отмечается, что для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Агентством по страхованию вкладов в качестве инвестора будет привлечён РНКБ Банк (ПАО).

«Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится», — добавили в Центробанке.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить