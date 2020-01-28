В Нижегородской области заявили о росте промышленного производства на 4,3% в 2019 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Показатель на 1,9 п. п. выше среднего по России и на 0,6 п. п. — регионального по итогам 2018 года.
Как заявил губернатор Глеб Никитин, одна из причин роста выпуска обрабатывающих отраслей — открытие новых производств.
«По сути, был дан старт нескольким инновационным перспективным направлениям в промышленности», — сказал он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что промышленное производство в Московской области выросло на 12,1% с начала 2019 года.