Эксперты оценили перспективы курса рубля

Аналитики «Нордеа Банка» Григорий Жирнов и Татьяна Евдокимова оценили перспективы курса рубля.

Об этом сообщает «Российская газета».

По словам экспертов, текущую динамику полностью определяют внешние факторы. Основным событием станет, в частности, первое в 2020 году заседание Федеральной резервной системы США.

Как пояснили аналитики, если не будет значимых сигналов по скорому сворачиванию операций по предоставлению ликвидности, то развитие ситуации вокруг коронавируса останется ключевым драйвером для российской валюты.

Со своей стороны, старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова отметила, что понижательное давление на рубль может сохраниться, пока на фондовых рынках не утихнет волатильность, связанная с коронавирусом.

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, в свою очередь, выразил мнение, что в ближайшем будущем давление на отечественную валюту будут оказывать падение цен на нефть, общий уход инвесторов от риска и завершение налогового периода.

Эксперт прогнозирует, что курс рубля может продолжить ослабление. Диапазон составит 62,8—63,7 рубля за доллар.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику России в отношении золотовалютных резервов.