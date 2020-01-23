Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.

Как заявляют эксперты «ВТБ Капитала», эту заявку могли выставить в преддверии погашения другого выпуска госбумаг на следующей неделе.

Специалисты банка «Уралсиб» отметили, что результаты аукциона выглядят «не столько успешными, сколько удивительными».

Руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка «Уралсиб» Ольга Стерина сообщила, что, несмотря на то что выпуск облигаций был продан в одни руки, «это не способствовало формированию дополнительного спроса на вторичном рынке со стороны других участников аукциона, заявки которых не были удовлетворены».

В сентябре 2019 года «Газета.Ru» сообщала, что Минфин России решил разместить дополнительный выпуск облигаций федерального займа для физлиц объёмом 5 млрд рублей по номинальной стоимости.