Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2020 году

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Член экспертного совета «Деловой России» экономист Владислав Жуковский оценил перспективы курса рубля в 2020 году.
Эксперт оценил перспективы курса рубля в 2020 году
  • © Maxim Shemetov/Reuters

«В 2020 году, если нефть будет оставаться в среднем по году дороже $62—63 за баррель, то, действительно, постараются не допустить девальвации рубля. Постараются держать, что называется, в диапазоне 61—64 рубля за доллар», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, если не будет сильного падения цен на нефть и новой волны жёстких санкций, то всё останется в пределах 62—63 рублей за доллар.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия возможного отказа от плавающего курса рубля.

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