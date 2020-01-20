В Совфеде оценили тенденцию спада спроса на кредиты в России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников оценил тенденцию спада спроса на кредиты в России.

«Спад заявок по кредитам связан с реальным ощущением людей, что возврат кредитов для них становится большой проблемой. Это в том числе политика банков. Они удерживают достаточно высокие проценты по вкладам, что не позволяет людям брать кредиты», — заявил сенатор в беседе с НСН.

Как отметил Калашников, стабильные банки стараются не рисковать, а если они видят несостоятельность заёмщиков, то остерегаются плохих кредитов.

По словам сенатора, в стране возникла политика самосохранения и самосбережения граждан.

Ранее финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News прокомментировал предложение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян в микрофинансовых организациях и коллекторских агентствах.