В Совфеде оценили тенденцию спада спроса на кредиты в России

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников оценил тенденцию спада спроса на кредиты в России.
В Совфеде оценили тенденцию спада спроса на кредиты в России
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Спад заявок по кредитам связан с реальным ощущением людей, что возврат кредитов для них становится большой проблемой. Это в том числе политика банков. Они удерживают достаточно высокие проценты по вкладам, что не позволяет людям брать кредиты», — заявил сенатор в беседе с НСН.

Как отметил Калашников, стабильные банки стараются не рисковать, а если они видят несостоятельность заёмщиков, то остерегаются плохих кредитов.

По словам сенатора, в стране возникла политика самосохранения и самосбережения граждан.

Ранее финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News прокомментировал предложение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян в микрофинансовых организациях и коллекторских агентствах.

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