В НСПК заявили о планах ввести функцию электронных чаевых
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Как передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу платёжной системы Visa, которая запустила аналогичный сервис летом 2019 года, за перевод безналичных чаевых не надо платить эквайринг.
Сумму вознаграждения посетитель может ввести в терминале, а затем сделать два платежа одновременно — в адрес ресторана и на счёт официанта.
В настоящее время оставить вознаграждение таким образом могут держатели карт Visa более чем в 100 ресторанах, а также клиенты банка «Тинькофф» по QR-коду и Сбербанка — в спецприложении.
В ближайшее время официантов смогут отблагодарить клиенты ВТБ, Промсвязьбанка, МКБ и «Ак Барс Банка».
По прогнозам экспертов, в 2020 году на рынке электронных чаевых произойдёт бум.
В феврале 2019 года доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал старт работы Системы быстрых платежей в России.