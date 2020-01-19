ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг России

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Банк России в 2019 году зафиксировал рекордный приток иностранного капитала в российский государственный долг. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ЦБ по платёжному балансу.
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг России
  • РИА Новости

Указывается, что в 2019 году нерезидентами было вложено в государственный долг $22,2 млрд.

При этом предыдущий рекордный показатель по притоку иностранного капитала в госдолг России был зафиксирован в 2012 году, тогда он находился на уровне $17,1 млрд.

В ноябре 2019 года в Международном валютном фонде заявили, что объём мирового долга достиг рекордного значения в $188 трлн, что составляло около 230% мирового ВВП.

В августе российская сторона увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, говорилось в материалах Минфина США.

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