Армения ведёт переговоры с «Газпромом» о ценах на газ

Армения обсуждает с «Газпром Армения», которая является дочерней компанией «Газпрома», вопрос о ценах на поставку газа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегина Баграмяна.

«Сегодняшние переговоры идут в направлении того, чтобы зафиксировать механизмы ценообразования на газ на десятилетний срок, если компания «Газпром Армения» подаст заявку на изменения газового тарифа. Это, конечно, будет связано и с инвестициями, и с теми результатами, которые мы получим от этих инвестиций», — сказал он.

В марте 2019 года Иран предложил Армении начать сотрудничество с Россией и Грузией по транзиту в эти страны через армянскую территорию газа и поставкам электроэнергии.