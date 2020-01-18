S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

«Мы ожидаем, что новое правительство сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики и продолжит придерживаться консервативного бюджетного правила даже в случае роста давления со стороны расходов», — приводит Интерфакс сообщение рейтингового агентства.

В августе прошлого года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».