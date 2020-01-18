S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-

Короткая ссылка
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.
S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне BBB-
  • globallookpress.com

«Мы ожидаем, что новое правительство сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики и продолжит придерживаться консервативного бюджетного правила даже в случае роста давления со стороны расходов», — приводит Интерфакс сообщение рейтингового агентства.

В августе прошлого года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить