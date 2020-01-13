Три британских офшора начнут передавать ФНС данные о счетах россиян
- РИА Новости
Как отмечается, в 2019 году офшоры отказались передавать необходимые сведения — автоматического обмена финансовой информацией с Россией не было.
Великобритания от такого обмена отказалась, и ФНС исключила из реестра участников и Соединённое Королевство, и данные территории. Основанием для этого назвали «имеющуюся у ФНС информацию», говорится в материале. Подробности неизвестны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о двукратном снижении объёма средств, выводимых в офшоры, по сравнению с 2016 годом.