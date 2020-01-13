Три британских офшора начнут передавать ФНС данные о счетах россиян

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Три британских офшора — острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году намерены уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о счетах и активах россиян в своих юрисдикциях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновлённые списки документов.
Три британских офшора начнут передавать ФНС данные о счетах россиян
  • РИА Новости

Как отмечается, в 2019 году офшоры отказались передавать необходимые сведения — автоматического обмена финансовой информацией с Россией не было. 

Великобритания от такого обмена отказалась, и ФНС исключила из реестра участников и Соединённое Королевство, и данные территории. Основанием для этого назвали «имеющуюся у ФНС информацию», говорится в материале. Подробности неизвестны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о двукратном снижении объёма средств, выводимых в офшоры, по сравнению с 2016 годом.

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