Эксперт оценил прогноз Всемирного банка на 2020 год

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Экономист Никита Кричевский в беседе с НСН прокомментировал прогноз Всемирного банка, согласно которому рост мировой экономики в 2020 году составит 2,5%.
Эксперт оценил прогноз Всемирного банка на 2020 год
  • Reuters

«Суть прогнозов — будь то Всемирного банка, будь то Международного валютного фонда, будь то любых других финансовых институтов — очень проста. Для того чтобы планировать свою деятельность, им нужно отталкиваться от каких-то макроэкономических плановых показателей. И здесь 2,5% роста мирового ВВП — из той же оперы», — убеждён Кричевский.

По его мнению, в мире давно ориентируются не на прогнозы роста экономики, а на такие показатели, как увеличение количества рабочих мест, мест в начальных и средних школах, а также вовлечённость населения в экономическое развитие.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Владимир Оленченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал прогноз Всемирного банка применительно к российской экономике.

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