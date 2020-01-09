Эксперт оценил прогноз Всемирного банка на 2020 год
- Reuters
«Суть прогнозов — будь то Всемирного банка, будь то Международного валютного фонда, будь то любых других финансовых институтов — очень проста. Для того чтобы планировать свою деятельность, им нужно отталкиваться от каких-то макроэкономических плановых показателей. И здесь 2,5% роста мирового ВВП — из той же оперы», — убеждён Кричевский.
По его мнению, в мире давно ориентируются не на прогнозы роста экономики, а на такие показатели, как увеличение количества рабочих мест, мест в начальных и средних школах, а также вовлечённость населения в экономическое развитие.
Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Владимир Оленченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал прогноз Всемирного банка применительно к российской экономике.