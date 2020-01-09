Эксперты дали прогноз экономического развития России в 2020 году

Специалисты рассказали, каким будет 2020 год для российской экономики, сообщает URA.RU.

По мнению экспертов, экономика страны будет находиться в стагнации.

Одним из немногих позитивных ожиданий является снижение стоимости банковских кредитов на 20%.

При этом специалисты прогнозируют дальнейший рост закредитованности населения страны в условиях падения уровня реальных доходов граждан.

Эксперты по недвижимости заявляют о повышении цен на квартиры в новостройках на 10—25% в связи с введением новой схемы долевого строительства.

По словам аналитиков, в 2020 году может быть нарушена относительная стабильность курса рубля.

Эксперты также предупредили о возможном повышении цен на продукты и лекарства с вступлением в силу ряда поправок к законодательству.

Ранее заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил прогнозы по снижению роста мировой экономики.