Эксперты дали прогноз экономического развития России в 2020 году
- РИА Новости
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По мнению экспертов, экономика страны будет находиться в стагнации.
Одним из немногих позитивных ожиданий является снижение стоимости банковских кредитов на 20%.
При этом специалисты прогнозируют дальнейший рост закредитованности населения страны в условиях падения уровня реальных доходов граждан.
Эксперты по недвижимости заявляют о повышении цен на квартиры в новостройках на 10—25% в связи с введением новой схемы долевого строительства.
По словам аналитиков, в 2020 году может быть нарушена относительная стабильность курса рубля.
Эксперты также предупредили о возможном повышении цен на продукты и лекарства с вступлением в силу ряда поправок к законодательству.
Ранее заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил прогнозы по снижению роста мировой экономики.