Эксперт оценил курс России на снижение инфляции

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов оценил курс России на снижение инфляции. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Такого уровня, как в последние два года, не было никогда, начиная с экономических реформ 1992 года», — заявил он.

По его словам, именно низкая инфляция стала залогом статистического увеличения доходов в 2019 году. Российские власти также делают ставку на достижение устойчиво низкого инфляционного фона в отечественной экономике.

Как отметил эксперт, при сохранении современной финансовой политики никаких опасений за рост инфляции нет, поскольку единственным на данный момент фактором, способным вывести инфляцию из существующего диапазона, является курс доллара США.

«Более того, в современной ситуации в России главными игроками на финансовом рынке остаются Центробанк РФ и Министерство финансов РФ, поэтому при текущем раскладе просто нет значительных угроз низкому уровню инфляции в России», — заключил Ордов.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.