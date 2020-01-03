Эксперты оценили перспективы роста ВВП в России в 2020 году
- РИА Новости
По мнению специалистов, в 2020 году рост ВВП составит в среднем 1,7%.
В банке «Открытие» предполагают, что по итогам года экономика России вырастет на 2,1%.
Эксперты Сбербанка, Газпромбанка и Ситибанка прогнозируют рост ВВП на 2%.
«Ключевым драйвером роста будет выступать реализация национальных проектов. По нашей оценке, их инвестиционная составляющая может добавить 0,6 п.п. в рост экономики», — заявил главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.
Аналитики Промсвязьбанка дают прогнозы роста ВВП на 1,9%.
Эксперты Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Восточный», а также в НИУ ВШЭ прогнозируют увеличение валового продукта на 1,7%.
Самый пессимистичный прогноз дали в РАНХиГС: 0,9 — 1,1%.
Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы российской экономики в 2020 году.