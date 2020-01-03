Эксперты оценили перспективы роста ВВП в России в 2020 году

Аналитики крупнейших банков и институтов составили прогноз роста ВВП в России на 2020 год, сообщают «Известия».

По мнению специалистов, в 2020 году рост ВВП составит в среднем 1,7%.

В банке «Открытие» предполагают, что по итогам года экономика России вырастет на 2,1%.

Эксперты Сбербанка, Газпромбанка и Ситибанка прогнозируют рост ВВП на 2%.

«Ключевым драйвером роста будет выступать реализация национальных проектов. По нашей оценке, их инвестиционная составляющая может добавить 0,6 п.п. в рост экономики», — заявил главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

Аналитики Промсвязьбанка дают прогнозы роста ВВП на 1,9%.

Эксперты Совкомбанка, Новикомбанка и банка «Восточный», а также в НИУ ВШЭ прогнозируют увеличение валового продукта на 1,7%.

Самый пессимистичный прогноз дали в РАНХиГС: 0,9 — 1,1%.

Ранее руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы российской экономики в 2020 году.