Эксперт прокомментировал закон о предельном размере долга по кредитам
- РИА Новости
«В последнее время закредитованность населения действительно росла», — заявил он.
По его словам, действия, которые проводились ранее и проводятся в настоящее время, приведут к наложению ответственности не только на физлиц, но и на банки.
«Очищение банковского сектора, происходящее в последние годы, очень важно», — считает эксперт.
Он также отметил, что финансовая грамотность населения повышается.
Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.