Эксперт прокомментировал закон о предельном размере долга по кредитам

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам.

«В последнее время закредитованность населения действительно росла», — заявил он.

По его словам, действия, которые проводились ранее и проводятся в настоящее время, приведут к наложению ответственности не только на физлиц, но и на банки.

«Очищение банковского сектора, происходящее в последние годы, очень важно», — считает эксперт.

Он также отметил, что финансовая грамотность населения повышается.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.