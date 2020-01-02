Эксперт прокомментировал закон о предельном размере долга по кредитам

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Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам.
Эксперт прокомментировал закон о предельном размере долга по кредитам
  • РИА Новости

«В последнее время закредитованность населения действительно росла», — заявил он.

По его словам, действия, которые проводились ранее и проводятся в настоящее время, приведут к наложению ответственности не только на физлиц, но и на банки.

«Очищение банковского сектора, происходящее в последние годы, очень важно», — считает эксперт.

Он также отметил, что финансовая грамотность населения повышается.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.

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