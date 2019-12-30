Эксперт оценил решение Allseas не возобновлять укладку «Северного потока — 2»

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News оценил решение швейцарской компании Allseas не возобновлять укладку подводных элементов трубопровода «Северный поток — 2», которая была остановлена из-за американских санкций.

«Я думаю, что никто всерьёз не рассчитывал, что эта швейцарская компания Allseas вернётся к строительству «Северного потока — 2» после того, как они снялись и отвели свои суда», — сказал эксперт.

По его словам, политические формулировки санкций не позволили компании продолжить работы и тем более завершить их.

Как отметил Гривач, «Газпром» будет достраивать «Северный поток — 2», и есть несколько вариантов развития событий.

23 декабря радиоведущий, политолог, писатель и публицист Армен Гаспарян в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что Allseas вывела из Балтийского моря свои суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток — 2».