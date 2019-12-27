В Российской ассоциации производителей удобрений заявили о росте спроса на минеральные удобрения

Спрос на минеральные удобрения в России превысил прогноз начала года на 10—15%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

«Российские производители удобрений продолжают на 100% обеспечивать потребности российского АПК, стабильно увеличивающего потребление», — заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

По его словам, в этом году при заявленной потребности АПК в 3,1 млн тонн планируется выйти на цифру в 3,4—3,5 млн тонн в действующем веществе, и это примерно на 14% больше, чем в прошлом году.

Как отметил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов, потребность в 2020 году оценивают в 3,5 млн тонн, что связано с необходимостью интенсифицировать приоритетные направления в рамках экспортного потенциала: производство зерновых и зернобобовых культур, рапса и сои.

Ранее портал kp.ru сообщал, что Роскачество утвердило список первых шести национальных стандартов экологически чистой сельскохозяйственной продукции.