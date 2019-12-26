В «Опоре России» прокомментировали итоги Госсовета по вопросам АПК

Короткая ссылка
Президент «Опоры России» Александр Калинин прокомментировал итоги заседания Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В «Опоре России» прокомментировали итоги Госсовета по вопросам АПК
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Речь шла об одном из наиболее важных вопросов в жизни и экономике любой страны, и Госсовет был посвящён не просто развитию сельского хозяйства, но и развитию сельскохозяйственных территорий, то есть качеству жизни людей на селе», — заявил он.

По его мнению, по итогам будут приняты системные решения, причём на года.

Как отметил Калинин, сам он остановился на принятии закона о виноградарстве и виноделии, а также на отрасли производства сидра и пуаре.

«И уж, конечно, если мы поддержали так, сделали именно статус для отечественных вин, то, конечно, нужно также поддержать и отечественный сидр», — пояснил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в проекты АПК в Татарстане инвестируют 15 млрд рублей в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить