В «Опоре России» прокомментировали итоги Госсовета по вопросам АПК

Президент «Опоры России» Александр Калинин прокомментировал итоги заседания Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Речь шла об одном из наиболее важных вопросов в жизни и экономике любой страны, и Госсовет был посвящён не просто развитию сельского хозяйства, но и развитию сельскохозяйственных территорий, то есть качеству жизни людей на селе», — заявил он.

По его мнению, по итогам будут приняты системные решения, причём на года.

Как отметил Калинин, сам он остановился на принятии закона о виноградарстве и виноделии, а также на отрасли производства сидра и пуаре.

«И уж, конечно, если мы поддержали так, сделали именно статус для отечественных вин, то, конечно, нужно также поддержать и отечественный сидр», — пояснил он.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в проекты АПК в Татарстане инвестируют 15 млрд рублей в 2019 году.