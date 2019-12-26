В «Опоре России» прокомментировали итоги Госсовета по вопросам АПК
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- РИА Новости
«Речь шла об одном из наиболее важных вопросов в жизни и экономике любой страны, и Госсовет был посвящён не просто развитию сельского хозяйства, но и развитию сельскохозяйственных территорий, то есть качеству жизни людей на селе», — заявил он.
По его мнению, по итогам будут приняты системные решения, причём на года.
Как отметил Калинин, сам он остановился на принятии закона о виноградарстве и виноделии, а также на отрасли производства сидра и пуаре.
«И уж, конечно, если мы поддержали так, сделали именно статус для отечественных вин, то, конечно, нужно также поддержать и отечественный сидр», — пояснил он.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в проекты АПК в Татарстане инвестируют 15 млрд рублей в 2019 году.