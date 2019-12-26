Рубль растёт к доллару и евро

На открытии торгов в четверг, 26 декабря, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

РИА Новости

Курс доллара уменьшился на 4 копейки — до 61,81 рубля. Курс евро снизился на 17 копеек и составил 68,51 рубля. Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.