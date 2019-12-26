Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 26 декабря, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
- РИА Новости
Курс доллара уменьшился на 4 копейки — до 61,81 рубля.
Курс евро снизился на 17 копеек и составил 68,51 рубля.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.
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