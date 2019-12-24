Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику
- РИА Новости
Как отмечается, достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%, в 2020-м — 40%, в 2021-м и далее — 50%.
Чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей (статьи доходов и расходов, не связанные с движением денежных средств в отчётном периоде).
В пресс-службе подчеркнули, что правила направлены на «обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и создание условий для увеличения доходов акционеров при поддержании высокого уровня финансовой устойчивости компании».