Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

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Совет директоров «Газпрома» одобрил проект новой дивидендной политики, сообщает пресс-служба компании. Она предполагает выход за три года на выплату 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику
  • РИА Новости

Как отмечается, достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%, в 2020-м — 40%, в 2021-м и далее — 50%.

Чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей (статьи доходов и расходов, не связанные с движением денежных средств в отчётном периоде).

В пресс-службе подчеркнули, что правила направлены на «обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивидендов и создание условий для увеличения доходов акционеров при поддержании высокого уровня финансовой устойчивости компании».

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