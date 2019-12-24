Источник сообщил о возможности введения персонального ID банковских счетов

В России может появиться единый идентификационный код счетов для физических и юридических лиц, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.

По данным источника, в настоящее время регулятор обсуждает вопрос введения персональных кодов с участниками финансового рынка.

Предполагается, что каждому физическому или юридическому лицу будут присваивать код, связанный со всеми принадлежащими ему счетами, независимо от банка. Кроме того, персональный ID сможет заменить номер телефона в системах быстрых платежей.

Источник утверждает, что ID создаст возможность более удобного и быстрого перехода клиента из банка в банк с сохранением всех основных продуктов и реквизитов. Кроме того, это позволит существенно снизить издержки на оформление переводов.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал позицию ЦБ по введению показателя долговой нагрузки при расчёте ипотеки.