Людмила Коган получила 81,8% банка «Уралсиб» по наследству

Людмила Коган, вдова основного акционера банка «Уралсиб» Владимира Когана, получила 81,8% акций банка по наследству.

Об этом сообщается в материалах на сайте кредитной организации.

«Акционером, владеющим пакетом 81,809% акций, стала Людмила Коган», — указано в тексте.

Уточняется, что с 2007 года Коган занимала должность генерального директора ЗАО «БФА-Девелопмент».

Ранее представитель «Уралсиба» в беседе с РИА Новости заявил, что банк не планирует вносить какие-либо изменения в процесс оперативного управления после смерти основного акционера кредитной организации Владимира Когана.

Владимир Коган скончался 20 июня в возрасте 56 лет.