Глава AmCham оценил влияние санкций США на «Северный поток — 2»

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Санкции США не смогут остановить реализацию проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.
Глава AmCham оценил влияние санкций США на «Северный поток — 2»
  • Reuters

«Насколько я понимаю, все трубы «Турецкого потока» уже лежат, поэтому этот закон не должен повлиять на проект», — сказал он РИА Новости.

По его словам, это «чисто академическое выражение недовольства».

Что касается СП-2, то там тоже прокладываются уже последние участки, отметил Родзянко. В этом участвуют Россия, Германия, Австрия, Франция.

«И понятно, что проект будет завершён. Поэтому и здесь санкции выглядят больше как выражение недовольства. Я не думаю, что они могут как-то остановить проект», — заявил глава AmCham.

Ранее швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря свои суда, которые занимались прокладкой «Северного потока — 2».

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