Эксперт оценил влияние остановки работы Allseas на «Северный поток — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря свои суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток — 2».

«Они работали до последней минуты, пока Трамп не поставил подпись под законом об обороне, где содержатся санкции, запрещающие им оказывать услуги «Северному потоку — 2». Даже письмо американских сенаторов — работы после этого письма не остановились. Поэтому они соблюдают санкционный режим, но при этом Allseas обратилась в подразделение Минфина США, которое занимается вопросами санкций. Они пытаются получить ту самую опцию, которая там тоже написана в этом документе, что можно предоставить 30 дней до окончания работ», — пояснил эксперт.

По его мнению, один из основных вариантов — это попробовать пролоббировать предоставление 30-дневного срока.

«На самом деле там осталось совсем чуть-чуть поработать. Здесь очень важно, насколько плотно будут работать Германия с США, потому что для немцев это тоже огромный удар. Либо план Б: гнать из Находки наш трубоукладчик «Академик Черский», и он будет прокладывать трубы в датской акватории, а судно «Фортуна», которое стоит уже в немецком порту, будет прокладывать небольшой участок в немецкой акватории», — заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что Allseas вывела суда из Балтийского моря.

В компании не прокомментировали, на какое время будет отложен проект.