В Раде оценили итоги переговоров по транзиту газа

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал итоги переговоров по транзиту газа между Украиной и Россией.
В Раде оценили итоги переговоров по транзиту газа
  • Reuters

Как он заявил в эфире украинского телеканала «Интер», данный договор позволит Украине получать доход от транзита газа.

«Любой компромисс — это благо. И то, что заключён транзитный договор — это, безусловно, победа. В первую очередь нашей страны, потому что это наша ГТС. И то, что люди получат работу, а бюджет — доход», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что «без компромисса выйти из подобного тупика невозможно». По его словам, в данном контракте заинтересованы все стороны, включая Европу.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал итоги переговоров с «Газпромом» по заключению нового договора по транзиту газа в Европу через украинскую ГТС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить