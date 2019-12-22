В Раде оценили итоги переговоров по транзиту газа

Депутат Верховной рады Юрий Бойко прокомментировал итоги переговоров по транзиту газа между Украиной и Россией.

Как он заявил в эфире украинского телеканала «Интер», данный договор позволит Украине получать доход от транзита газа.

«Любой компромисс — это благо. И то, что заключён транзитный договор — это, безусловно, победа. В первую очередь нашей страны, потому что это наша ГТС. И то, что люди получат работу, а бюджет — доход», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что «без компромисса выйти из подобного тупика невозможно». По его словам, в данном контракте заинтересованы все стороны, включая Европу.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал итоги переговоров с «Газпромом» по заключению нового договора по транзиту газа в Европу через украинскую ГТС.