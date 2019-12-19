Эксперт прокомментировал прогноз ФРС по обвалу доллара к Новому году

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Федеральной резервной системы США по обвалу доллара к Новому году.

«Говорить категориями «обвал доллара» в данном случае, на мой взгляд, всё же преувеличение. Небольшая просадка курса американской валюты, конечно, будет — вливание полутриллиона долларов в экономику неизбежно запустит инфляционные процессы и скажется на целом ряде факторов», — заявил эксперт.

По его словам, сумма крупная, но для американской экономики она не критична.

Кроме того, Шабанов отметил, что доллар на данный момент сильно переоценён и определённая коррекция давно нужна.

Как пояснил эксперт, понимает это и ФРС, которая запускает «охлаждающие» процессы.

«ФРС ведёт политику по снижению курса доллара на фоне определённых позитивных процессов в торговых войнах, которые США развернули с разными странами мира. Кроме того, в Штатах начался выборный год, что характеризуется определённым оживлением в экономике», — добавил он.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.