В Госдуме оценили сообщение СМИ о споре «Нафтогаза» и властей Украины

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение СМИ о том, что компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины в связи с выдачей разрешения американской фирме Ukrainian Energy на разработку Варвинского нефтегазового месторождения.
В Госдуме оценили сообщение СМИ о споре «Нафтогаза» и властей Украины
  • РИА Новости

«Я считаю, что проблема гораздо глубже. Получается, что ситуация внутри страны не контролируется, раз компания, где собственник — государство, подаёт подобные иски», — сказал он.

По словам депутата, подобные дела, «безусловно, должны решаться за столом переговоров, без вынесения в общественность и, тем более, в суд».

«Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но то, что происходит сейчас, противоречит любой логике», — заключил Ананских.

Ранее журнал Time сообщил, что «Нафтогаз» подал в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения американской фирме Ukrainian Energy на разработку Варвинского нефтегазового месторождения.

В качестве ответчиков в иске указаны правительство Украины и Министерство энергетики и угольной промышленности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить