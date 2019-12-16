Росстат рассказал о динамике промышленного производства в России

Короткая ссылка
Динамика роста промышленного производства в России в январе — ноябре 2019 года составила 102,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Росстата.
Росстат рассказал о динамике промышленного производства в России
  • РИА Новости

Наибольшие темпы показали сырьевые и обрабатывающие отрасли — 3,2 и 2,1% соответственно.

В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост оценивается в 0,9%.

По сравнению с ноябрём 2018 года зафиксировано увеличение объёмов добычи полезных ископаемых. Например, добыча природного газа и газового конденсата выросла на 7,3%, производство сжиженного и регазифицированного природного газа — на 21,3%.

На 3% увеличилась добыча угля, на 4,5% — металлических руд.

По сравнению с ноябрём 2018 года показало рост производство лекарств и материалов — на 23,0%.

В октябре телеканал «360» сообщал, что промышленное производство в Московской области выросло на 12,1% с начала 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить