Росстат рассказал о динамике промышленного производства в России

Динамика роста промышленного производства в России в январе — ноябре 2019 года составила 102,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Росстата.

Наибольшие темпы показали сырьевые и обрабатывающие отрасли — 3,2 и 2,1% соответственно.

В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост оценивается в 0,9%.

По сравнению с ноябрём 2018 года зафиксировано увеличение объёмов добычи полезных ископаемых. Например, добыча природного газа и газового конденсата выросла на 7,3%, производство сжиженного и регазифицированного природного газа — на 21,3%.

На 3% увеличилась добыча угля, на 4,5% — металлических руд.

По сравнению с ноябрём 2018 года показало рост производство лекарств и материалов — на 23,0%.

В октябре телеканал «360» сообщал, что промышленное производство в Московской области выросло на 12,1% с начала 2019 года.