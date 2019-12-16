Росстат рассказал о динамике промышленного производства в России
- РИА Новости
Наибольшие темпы показали сырьевые и обрабатывающие отрасли — 3,2 и 2,1% соответственно.
В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост оценивается в 0,9%.
По сравнению с ноябрём 2018 года зафиксировано увеличение объёмов добычи полезных ископаемых. Например, добыча природного газа и газового конденсата выросла на 7,3%, производство сжиженного и регазифицированного природного газа — на 21,3%.
На 3% увеличилась добыча угля, на 4,5% — металлических руд.
По сравнению с ноябрём 2018 года показало рост производство лекарств и материалов — на 23,0%.
В октябре телеканал «360» сообщал, что промышленное производство в Московской области выросло на 12,1% с начала 2019 года.