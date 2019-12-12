Форум «Территория бизнеса — территория жизни» пройдёт 13 декабря в Оренбурге

Форум «Территория бизнеса — территория жизни» состоится 13 декабря в Оренбурге, сообщает RIA56.

Программа включает мастер-классы, круглые столы «Цифровые финансовые технологии для бизнеса будущего» и «Популяризация предпринимательства: наследие выдающихся предпринимателей России», кейс-конференцию национальной премии «Бизнес-Успех».

Также пройдёт пленарная сессия «Территория бизнеса — территория жизни». С приветственным словом выступит и. о. вице-губернатора — заместителя председателя регионального правительства по экономической и инвестиционной политике Наталья Левинсон.

Кроме того, запланирована церемония вручения премии «Бизнес-Успех».

Ранее НСН сообщала о форуме «Молодой предприниматель Москвы».