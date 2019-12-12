Форум «Территория бизнеса — территория жизни» пройдёт 13 декабря в Оренбурге

Короткая ссылка
Форум «Территория бизнеса — территория жизни» состоится 13 декабря в Оренбурге, сообщает RIA56.
Форум «Территория бизнеса — территория жизни» пройдёт 13 декабря в Оренбурге
  • © Бизнес-Успех – успей подать заявку!
  • vk.com

Программа включает мастер-классы, круглые столы «Цифровые финансовые технологии для бизнеса будущего» и «Популяризация предпринимательства: наследие выдающихся предпринимателей России», кейс-конференцию национальной премии «Бизнес-Успех».

Также пройдёт пленарная сессия «Территория бизнеса — территория жизни». С приветственным словом выступит и. о. вице-губернатора — заместителя председателя регионального правительства по экономической и инвестиционной политике Наталья Левинсон.

Кроме того, запланирована церемония вручения премии «Бизнес-Успех».

Ранее НСН сообщала о форуме «Молодой предприниматель Москвы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить