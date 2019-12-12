Форум «Территория бизнеса — территория жизни» пройдёт 13 декабря в Оренбурге
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Программа включает мастер-классы, круглые столы «Цифровые финансовые технологии для бизнеса будущего» и «Популяризация предпринимательства: наследие выдающихся предпринимателей России», кейс-конференцию национальной премии «Бизнес-Успех».
Также пройдёт пленарная сессия «Территория бизнеса — территория жизни». С приветственным словом выступит и. о. вице-губернатора — заместителя председателя регионального правительства по экономической и инвестиционной политике Наталья Левинсон.
Кроме того, запланирована церемония вручения премии «Бизнес-Успех».
Ранее НСН сообщала о форуме «Молодой предприниматель Москвы».