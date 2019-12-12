ЕЦБ не стал менять базовую ставку
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
- globallookpress.com
Об этом говорится на сайте ЕЦБ.
Отмечается, что Совет управляющих ЕЦБ намерен придерживаться нынешних показателей, пока не увидит изменений в уровне инфляции.
Ранее Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 2%.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: