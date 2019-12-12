ЕЦБ не стал менять базовую ставку

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.

Об этом говорится на сайте ЕЦБ.

Отмечается, что Совет управляющих ЕЦБ намерен придерживаться нынешних показателей, пока не увидит изменений в уровне инфляции.

Ранее Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 2%.