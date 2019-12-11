Эксперт прокомментировал идею о защите доходов россиян от кредиторов

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение Минэкономразвития установить «защищённый» от кредитных организаций уровень дохода граждан в размере прожиточного минимума.

«С точки зрения социальной политики это, безусловно, необходимая инициатива — минимальные доходы гарантирует государство, и никто не имеет права на них покушаться», — заявил он.

По словам эксперта, минимальные суммы, которые гарантируют проживание клиента, банки изначально закладывают в свои бизнес-модели, если у них есть достоверные данные о доходах.

Как отметил Шабанов, потенциально проблемный клиент не получит кредит по такой же ставке, что благонадёжный, и система оценки рисков давно отлажена.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала возможный запрет взыскивать долги с пенсий россиян.