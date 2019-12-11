В АРБ оценили перспективы развития рынка кредитования в России

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил перспективы развития рынка кредитования.

«Я безнадёжный оптимист, поэтому я полагаю, что рынок кредитования будет развиваться», — заявил он.

По его словам, важно осмыслить существующие риски, высокую долговую нагрузку.

Как отметил Тосунян, также необходимо избежать «выталкивания в теневой сегмент».

«Потому что если есть жизненный спрос в силу обстоятельств, люди всё равно будут кредитоваться, просто мы не будем иметь полной картины», — пояснил он.

Ранее заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян.