Эксперт оценил перспективы курса рубля в конце года

Эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин в беседе с «Российской газетой» оценил перспективы курса рубля в конце 2019 года.

«Рубль в декабре традиционно чувствует себя слабо на фоне высоких выплат по внешним заимствованиям российскими компаниями. Но пока ситуация складывается очень неплохо для российской валюты», — заявил он.

По его словам, серьёзную поддержку рублю оказывают цены на нефть, стимулируемые дополнительным сокращением квот от ОПЕК+ и замедлением роста предложения со стороны американских сланцевых компаний.

Копейкин также отметил, что в контексте валютного рынка не нужно забывать и про сверхмягкую денежно-кредитную политику от мировых центробанков. Одним из дополнительных рисков эксперт назвал возможные санкции.

«В целом сейчас в ближайшие недели я не ожидаю и значительных движений как в паре доллар/рубль, так и в паре евро/рубль. Скорее всего, до конца года мы увидим некоторую консолидацию между 63 и 64,5 в паре доллар/рубль и 68,5—71 в паре евро/рубль», — прогнозирует он.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия возможного отказа от плавающего курса рубля.