На Украине не подтвердили проведение переговоров по транзиту 5 декабря
- Reuters
«Дата переговоров не подтверждена», — сказали изданию «Громадське» в ведомстве, отметив, что переговоры 5 декабря не состоятся.
2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что 5 декабря может стать датой очередных консультаций об условиях транзита и поставок российского природного газа.
Министр энергетики России Александр Новак отметил, что это возможно при условии готовности компаний.