Эксперт оценил прогнозы о новом финансовом кризисе

Доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал заявления о возможности очередного экономического кризиса.

«Подобные прогнозы западных аналитиков выходят с завидной регулярностью. Я бы относился к подобным заявлениям даже уважаемой организации с осторожностью. И если мы будем рассматривать волновую теорию экономических циклов, то эти годы, которые указывают представители данной организации, даже в неё не укладываются», — объяснил Чирков.

По его словам, кризис возникает вследствие совокупности множества факторов, которые крайне сложно спрогнозировать с точностью до года.