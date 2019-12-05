Эксперт оценил прогнозы о новом финансовом кризисе

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Доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал заявления о возможности очередного экономического кризиса.
Эксперт оценил прогнозы о новом финансовом кризисе
  • Reuters

«Подобные прогнозы западных аналитиков выходят с завидной регулярностью. Я бы относился к подобным заявлениям даже уважаемой организации с осторожностью. И если мы будем рассматривать волновую теорию экономических циклов, то эти годы, которые указывают представители данной организации, даже в неё не укладываются», — объяснил Чирков.

По его словам, кризис возникает вследствие совокупности множества факторов, которые крайне сложно спрогнозировать с точностью до года.

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