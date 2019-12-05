В столице будет запущен проект для предпринимателей «Московский акселератор»

Столичные предприниматели смогут принять участие в проекте «Московский акселератор», в рамках которого у бизнесменов появится возможность поработать с экспертами из разных областей.

Как сообщает «Вечерняя Москва», начиная с 17 января в течение десяти недель в рамках проекта пройдут мастер-классы, лекции и тренинги, на которых специалисты помогут бизнесменам найти способы развития своего дела.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что участники проекта получат поддержку от города и корпораций.

«Спрос на развитие бизнес-компетенций очень высок, поскольку предприниматели прекрасно понимают, что образование — не просто инструмент достижения поставленных целей, но и важнейшее конкурентное преимущество. Поэтому мы постоянно совершенствуем существующие программы обучения и разрабатываем новые в самых разных форматах, — заявил Фурсин.

Официальный сайт мэра и правительства Москвы сообщает, что приём заявок стартовал 14 ноября и продлится до 15 декабря.

Ранее НСН сообщала, что Москва планирует представить портал поставщиков в рамках Российской недели интернета (Russian Internet Week).