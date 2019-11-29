Центробанк выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы
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Памятные монеты номиналом 50, 25, 10 и 3 рубля выполнены из золота, серебра и недрагоценного металла.
Золотая монета номиналом 50 рублей выпущена тиражом 1000 штук, серебряные монеты номиналом 25 рублей и 3 рубля — 1,5 тыс. и 3 тыс. соответственно. Тираж монеты номиналом 10 рублей, которая выполнена из недрагоценного метала, составляет 5 млн штук.
В Центробанке отметили, что монеты являются законным средством наличного платежа в России, их обязаны принимать при любых платежах.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Центробанк выпустил памятные монеты, посвящённые мультфильму «Дед Мороз и лето» и Ростехнадзору.