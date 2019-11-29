СМИ сообщили о переносе технических трёхсторонних консультаций по газу

Технические трёхсторонние консультации по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые должны были состояться в Брюсселе в пятницу, 29 ноября, перенесены на следующую неделю.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в Еврокомиссии. О переносе консультаций также сообщают источники ТАСС и Интерфакс.

«Технические переговоры были перенесены на следующую неделю», — сказал источник.

Ранее стало известно, что 28 ноября в Вене состоялись переговоры между Россией и Украиной.

На встрече, на которой присутствовали в том числе министры энергетики Александр Новак и Алексей Оржель, стороны договорились усилить совместную работу по обсуждению газовых вопросов.

Подробнее — в материале RT.