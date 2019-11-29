Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Короткая ссылка
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Андрея Иванова.
Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
  • © Flickr

По его словам, ведомство при подготовке законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» (СЗПК) провело опрос среди миллиардеров из российского списка Forbes, а также крупнейших компаний в России. 

«Спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать... Получили проектов на 70 трлн рублей», — заявил он.

Уточняется, что законопроект должен гарантировать неизменность для инвесторов условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить