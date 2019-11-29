Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в проекты 70 трлн рублей, если будет введён механизм стабилизации условий ведения бизнеса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Андрея Иванова.

По его словам, ведомство при подготовке законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» (СЗПК) провело опрос среди миллиардеров из российского списка Forbes, а также крупнейших компаний в России.

«Спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать... Получили проектов на 70 трлн рублей», — заявил он.

Уточняется, что законопроект должен гарантировать неизменность для инвесторов условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных.