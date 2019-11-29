Миллиардеры из Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
- © Flickr
По его словам, ведомство при подготовке законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» (СЗПК) провело опрос среди миллиардеров из российского списка Forbes, а также крупнейших компаний в России.
«Спросили перспективно, если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать... Получили проектов на 70 трлн рублей», — заявил он.
Уточняется, что законопроект должен гарантировать неизменность для инвесторов условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных.