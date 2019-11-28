Эксперт прокомментировал предложение ввести налоговые каникулы для турбизнеса в Крыму

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение ввести налоговые каникулы для собственников малых отелей и гостевых домов в республике.

«Жители частных домов размещают отдыхающих — это основной источник их заработка. В последние десятилетия выстроена большая система мини-гостиниц, это один из наиболее востребованных форматов туристами, так как приемлем по соотношению «цена — качество». При этом фискальные органы их не контролируют», — заявил эксперт.

По его словам, мера связана с пониманием руководством Крыма всей сложности ситуации и предложена с учётом опыта других регионов.

Как отметил Джаралла, теоретически, если владельцы частных домов станут платить даже минимальный ежегодный налог, то за счёт их огромного количества это даст существенные доходы региональному бюджету.

Ранее РИА Новости Крым сообщало, что Госсовет принял в двух чтениях законопроект о предоставлении налоговых каникул для собственников малых отелей и гостевых домов.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что легализация малых средств размещения — одно из приоритетных направлений работы в следующем году.