В Москве вырос размер поступлений от налога на прибыль столичных организаций

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В 2019 году столичные компании заплатили налог на прибыль в размере 1,11 трлн рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В Москве вырос размер поступлений от налога на прибыль столичных организаций
  • РИА Новости

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, из этой суммы в бюджет города поступило 668,4 млрд рублей, а в федеральный — 422,3 млрд. Он уточнил, что основная часть средств поступила от компаний финансово-страховой, торговой и нефтегазовой отраслей.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что законодательное собрание Челябинской области одобрило закон о корректировке ставок по упрощённой системе налогообложения.

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