В Москве вырос размер поступлений от налога на прибыль столичных организаций
- РИА Новости
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, из этой суммы в бюджет города поступило 668,4 млрд рублей, а в федеральный — 422,3 млрд. Он уточнил, что основная часть средств поступила от компаний финансово-страховой, торговой и нефтегазовой отраслей.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что законодательное собрание Челябинской области одобрило закон о корректировке ставок по упрощённой системе налогообложения.