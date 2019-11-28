В Москве вырос размер поступлений от налога на прибыль столичных организаций

В 2019 году столичные компании заплатили налог на прибыль в размере 1,11 трлн рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, из этой суммы в бюджет города поступило 668,4 млрд рублей, а в федеральный — 422,3 млрд. Он уточнил, что основная часть средств поступила от компаний финансово-страховой, торговой и нефтегазовой отраслей.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что законодательное собрание Челябинской области одобрило закон о корректировке ставок по упрощённой системе налогообложения.