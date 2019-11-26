Эксперты рассказали об уменьшении сроков передачи долгов коллекторам

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказали о результатах исследования, согласно которым банки стали раньше передавать долги заёмщиков коллекторам.

Как сообщает газета «Известия», должники всё чаще сталкиваются с профессиональными взыскателями уже через полгода просрочек, поскольку банки передают коллекторам «молодые» долги.

По данным специалистов, с января по сентябрь 2019 года финансовые организации отправляли на агентское взыскание кредиты с просрочкой 181—360 дней в 2,5 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению экспертов, уменьшение сроков передачи долгов коллекторам говорит о том, что у банков растёт число безвозвратных ссуд, и от них предпочитают избавляться, чтобы они не сказались отрицательно на ликвидности кредитного учреждения.

Особенно это касается мелких банков, в то время как крупные финансовые организации предпочитают возвращать долги самостоятельно.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов в беседе с Nation News прокомментировал возможную передачу данных о доходах россиян в бюро кредитных историй.