Эксперт прокомментировал запуск новой ГРЭС на Сахалине

Эксперт ФНЭБ, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал запуск новой ГРЭС на Сахалине.

«Ввод ГРЭС-2 даст дополнительные мощности по выработке электроэнергии для всего острова. На Сахалине есть свой уголь, поэтому электроэнергия будет дешёвая. Сейчас там 120 МВт мощности, что в принципе позволяет обеспечить весь Сахалин электроэнергией, в том числе новые предприятия, которые только будут открываться», — заявил он.

По его словам, новые заводы смогут относительно легко подключаться к сетям, поскольку не ожидается ограничений по потреблению энергии.

Как прогнозирует Юшков, может быть переизбыток, резерв мощностей, создаваемый под новых потребителей.

Эксперт также отметил, что всегда лучше строить собственную генерацию, и такой подход надёжнее и дешевле.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в беседе со «Взглядом» прокомментировал запуск новой ГРЭС.