Власти Сахалина прокомментировали запуск новой ГРЭС

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в беседе со «Взглядом» прокомментировал запуск новой ГРЭС.

«Сахалинская ГРЭС-2 является стратегическим объектом и важным звеном центральной энергосистемы острова. Она позволит создать запас мощности и повысить надёжность энергетической инфраструктуры Сахалина», — заявил он.

Таким образом, отметил глава региона, будет возможность активнее расширять производственный сектор, реализовывать новые инвестиционные проекты, заниматься модернизацией жилищно-коммунальной сферы.

По словам Лимаренко, персонал новой ГРЭС — это в подавляющем большинстве сотрудники «Сахалинэнерго», те, кто работал на старой электростанции.