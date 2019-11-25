Власти Сахалина прокомментировали запуск новой ГРЭС

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в беседе со «Взглядом» прокомментировал запуск новой ГРЭС.
Власти Сахалина прокомментировали запуск новой ГРЭС
  • © Сергей Красноухов
  • РИА Новости

«Сахалинская ГРЭС-2 является стратегическим объектом и важным звеном центральной энергосистемы острова. Она позволит создать запас мощности и повысить надёжность энергетической инфраструктуры Сахалина», — заявил он.

Таким образом, отметил глава региона, будет возможность активнее расширять производственный сектор, реализовывать новые инвестиционные проекты, заниматься модернизацией жилищно-коммунальной сферы.

По словам Лимаренко, персонал новой ГРЭС — это в подавляющем большинстве сотрудники «Сахалинэнерго», те, кто работал на старой электростанции.

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