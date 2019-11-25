В корпорации МСП заявили о возможном снижении кредитных ставок для малого и среднего бизнеса
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- РИА Новости
Как отметили в организации, ставка будет снижена в случае, если ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики.
«Снижение ключевой ставки Банком России ниже уровня, установленного в настоящий момент, повлечёт за собой уменьшение процентной ставки для субъектов МСП до уровня ниже 8,5%», — уточнили в корпорации МСП.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что МСП Банк заявил об увеличении максимального размера кредита для малого и среднего бизнеса по программе субсидирования Минэкономразвития на реализацию инвестпроектов.