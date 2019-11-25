В корпорации МСП заявили о возможном снижении кредитных ставок для малого и среднего бизнеса

В корпорации МСП сообщили газете «Известия» о перспективах снижения ставки льготного кредитования малого и среднего бизнеса по программе 8,5.

Как отметили в организации, ставка будет снижена в случае, если ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики.

«Снижение ключевой ставки Банком России ниже уровня, установленного в настоящий момент, повлечёт за собой уменьшение процентной ставки для субъектов МСП до уровня ниже 8,5%», — уточнили в корпорации МСП.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что МСП Банк заявил об увеличении максимального размера кредита для малого и среднего бизнеса по программе субсидирования Минэкономразвития на реализацию инвестпроектов.