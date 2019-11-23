Минэкономразвития не намерено менять прогноз по росту ВВП России

Короткая ссылка
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство не будет менять прогноз по росту ВВП страны в 2019 году на 1,3%.
Минэкономразвития не намерено менять прогноз по росту ВВП России
  • РИА Новости

«Здесь очевидно, что мы находимся где-то около нашего прогнозного значения, а вот где точно — узнаем позже. Здесь ни менять ничего, ни уточнять ничего абсолютно не нужно, бесполезно», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, точные данные по ВВП становятся известны лишь спустя год после периода, за который приводится статистика.

7 ноября Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.

Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития также ухудшили прогнозы по России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить