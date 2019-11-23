Минэкономразвития не намерено менять прогноз по росту ВВП России

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство не будет менять прогноз по росту ВВП страны в 2019 году на 1,3%.

«Здесь очевидно, что мы находимся где-то около нашего прогнозного значения, а вот где точно — узнаем позже. Здесь ни менять ничего, ни уточнять ничего абсолютно не нужно, бесполезно», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, точные данные по ВВП становятся известны лишь спустя год после периода, за который приводится статистика.

7 ноября Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.

Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития также ухудшили прогнозы по России.