Минэкономразвития не намерено менять прогноз по росту ВВП России
- РИА Новости
«Здесь очевидно, что мы находимся где-то около нашего прогнозного значения, а вот где точно — узнаем позже. Здесь ни менять ничего, ни уточнять ничего абсолютно не нужно, бесполезно», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, точные данные по ВВП становятся известны лишь спустя год после периода, за который приводится статистика.
7 ноября Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.
Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития также ухудшили прогнозы по России.